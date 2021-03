Renan Cury e Antônio Furtado pedem melhorias e mais segurança para trabalhadores do Park Sul

O vereador de Volta Redonda, Renan Cury, esteve na manhã desta quinta-feira (4), acompanhado do deputado federal Antônio Furtado, cobrando melhorias em frente ao Shopping Park Sul, na Rodovia dos Metalúrgicos, no bairro São Geraldo.

Inaugurado há quase 3 anos, até hoje não existe um ponto de ônibus descente para os funcionários e para uma população que freqüentam o shopping. “Aqui a iluminação é precária, não tem onde sentar e não tem cobertura. É realmente uma falta de respeito muito grande com os trabalhadores e com os moradores de Volta Redonda e de outros municípios, que também frequentam o Park Sul”, lamentou Renan, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Renan destacou também a importância de um investimento em segurança em frente ao shopping, que vem registrando uma quantidade grande de assaltos. “Tem muitos funcionários do Park Sul que precisam deste ponto de ônibus, dessa iluminação, e principalmente de mais segurança neste trecho. A quantidade de assaltos é muito grande e, por isso, eu procuro o deputado federal Antônio Furtado, que é ligado à segurança pública e um profissional preocupado com a população de Volta Redonda. Queremos acelerar a construção de um ponto de ônibus neste trecho e, acima de tudo, proporcionar mais segurança ao trabalhador “, destacou.

Ao lado de Renan durante toda a transmissão do vídeo, Furtado afirmou que, como delegado de polícia e deputado federal, possui total interesse para que haja a construção deste ponto de ônibus. “Nós dois queremos ser uma ponte entre a direção do Park Sul e a prefeitura de Volta Redonda porque, agindo assim, nós vamos conseguir essa vitória. Um ponto de ônibus não é só uma placa. É necessário que você tenha cobertura e onde sentar. Ninguém. merece ficar exposto ao Sol ou sob chuva “, disse o deputado, afirmando ainda que as pessoas não devem ficar submetidas a assaltos, roubos e furtos.

“Nenhum trabalhador deve ficar privado de seu ganha pão. Não nos faltará empenho e nem força para que o trabalhador ou para o frequentador do shopping tenha tranquilidade ao retornar para a casa”, concluiu o deputado.