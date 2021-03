Barra Mansa aplicou 1.540 mil doses da CoronaVac nesta sexta-feira, 05

Vacinação tem prosseguimento neste sábado,(06). Público a ser atendido é formado por idosos de 80/81 anos

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, realizou nesta sexta-feira (05), a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos de 82 e 83 anos, e da segunda dose em pessoas com idade entre 85 e 89 anos. A vacinação aconteceu entre 8 e 16 horas, em sistema drive thru, no Parque da Cidade, no Centro. Foram aplicadas um total de 1.540 doses da CoronaVac, sendo 832 referentes à primeira dose e 702 à dose complementar.

Até o momento, Barra Mansa imunizou 6.018 pessoas do público prioritário determinado pelo Ministério da Saúde e administrou 8.955 doses, sendo 6.018 da primeira dose e 2.937 da dose complementar.

A vacinação desta sexta-feira envolveu mais de 50 agentes de saúde, além de 30 guardas municipais que atuaram na organização do trânsito nas proximidades do Parque.

Como já é tradicional, o prefeito Rodrigo Drable acompanhou o processo de imunização e declarou: “Diferente de outras cidades, temos vacina para todas as pessoas das faixas etárias convocadas. Mas, vale lembrar. A vacina é para os moradores de Barra Mansa. Cada município vem recebendo sua quota do imunizante e os cidadãos devem buscar por este serviço na cidade onde mora”, destacou Rodrigo.

Durante a semana, àqueles que por algum motivo não conseguiram comparecer ao Parque da Cidade podem se encaminhar até o Centro de Especialidades Médicas (CEM), ao lado da UPA.

80/81 ANOS – Neste sábado (06), a Secretaria de Saúde dá prosseguimento ao Plano Municipal de Imunização. Com oito de linhas de vacinação, o drive thru segue sendo realizado no Parque da Cidade. Desta vez, o público a ser atendido com a primeira dose do antígeno é composto por idosos com 80/81 anos.

Os veículos devem acessar o local, obrigatoriamente pelo portão central na Rua Prefeito João Chiesse Filho, 1102. É necessária a apresentação de um documento com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro onde mora.