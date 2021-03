Deputado Federal Delegado Antonio Furtado visita estrada Volta Redonda X Getulândia no bairro Roma

Intenção da visita é avaliar as condições da estrada e quais investimentos são necessários. O mesmo aconteceu no bairro São Geraldo.

Sempre que está na região, o deputado federal Delegado Antonio Furtado busca percorrer as cidades, conversar com os prefeitos e saber quais áreas e localidades precisam de investimentos para assegurar a qualidade de vida da população. Uma dessas solicitações foi com relação à condição de tráfego na estrada Volta Redonda X Getulândia. Para analisar os recursos necessários para que o local ofereça segurança a quem passa por lá, esteve, ontem (04/03), no trecho que inicia no bairro Roma.

– Dar condições de trânsito é muito mais que fazer recapeamento do asfalto, é dar segurança para quem circula pelo local. A estrada que liga Volta Redonda a Getulândia é muito importante para a região, além de ser uma rota de turismo, é também o acesso à saúde, devido ao Hospital Regional. Sem falar na segurança, com tantos buracos podem ocorrer vários acidentes e sem iluminação, os moradores ficam a mercê de ações criminosas. Vamos cuidar para que esse trecho seja recuperado – afirmou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Algumas conversas entre as equipes técnicas do deputado delegado Antonio Furtado e da prefeitura de Volta Redonda, já aconteceram. Todas com o intuito de levantar valores e as principais necessidades para fazer com que a estrada volte a ser segura para quem transita por ela.

– Estamos aqui para mostrar as necessidades e o que precisamos fazer para recuperar esse trecho. Essa é uma obra muito importante para a comunidade e para a região. Hoje a estrada é extremamente perigosa. Queremos dar segurança a quem trafega por aqui – agradeceu pelo envio dos recursos, o secretário municipal de Infraestrutura, José Jerônimo Telles.

Visita no bairro São Geraldo identificou necessidade de melhorar acesso para quem depende de transporte público

Acompanhado do vereador Renan Cury, o deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve no bairro São Geraldo e acompanhou a dificuldade enfrentada por trabalhadores e pessoas que querem acessar o Shopping Center instalado no local, mas dependem do transporte público.

– É de extrema necessidade a instalação de um ponto de ônibus nas proximidades do shopping center no bairro São Geraldo. E não é apenas uma placa sinalizando a possibilidade de parada do veículo. É uma estrutura que protejam as pessoas da chuva e do sol. Essa é uma necessidade que podemos ajudar a resolver – afirmou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.