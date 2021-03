Edição especial da Feira do Artesão marca retomada das atividades do grupo em Pinheiral

A Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, realizou nesta sexta-feira, 05, uma edição especial da Feira do Artesão. O evento, realizado na Praça Igor Souza, ao lado da sede da Prefeitura de Pinheiral, no Ipê, reuniu vários artesãos numa oportunidade de exposição e venda de produtos. Vale destacar que a iniciativa respeitou todas as precauções para evitar o contágio da Covid-19.

De acordo com o secretário da pasta, Júlio Barbosa, a realização da feira marca a retomada das atividades do grupo de artesãos do município.

“Ver nossos artesãos animados a retornarem de forma consciente aos trabalhos é muito gratificante. A proposta desta feira é dar um novo start aos trabalhos e estamos tomando todos os cuidados possíveis para que trabalhem com segurança. Em breve, além da feirinha, iremos reabrir o Espaço das Artes na Estação da Cultura que se tornará a loja do Artesão, dando mais ênfase e destaque ao nosso artesanato. Esperamos que os moradores de Pinheiral acompanhem e visitem as feirinhas e nos ajudem a fazer o grupo de artesãos crescer cada vez mais”, disse o secretário

A artesã, Vanessa Pontes, comemorou o retorno das atividades. “Uma excelente e nova oportunidade, em novo local e que está valendo muito a pena para nós que ficamos praticamente um ano parados. Retomamos hoje, muito empolgados, com a maior proteção possível e espero que as pessoas nos prestigiem. Estamos todos de máscaras, com álcool em gel em todas as mesas, tomando muito cuidado para que possamos continuar”, comemorou a artesã.