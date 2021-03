O vereador Édson Quinto (PL) recebeu nesta sexta-feira, o deputado Federal, Luiz Antônio Corrêa (PL). Após o encontro, o vereador levou o deputado para uma reunião no gabinete do prefeito Antônio Francisco Neto, que teve ainda a participação do deputado Estadual, André Correa e do presidente do partido no município, Antônio Cardoso.

Na reunião, o deputado Luiz Antônio Corrêa prometeu a liberação de uma verba de R$560 mil, para ser aplicada na saúde do município.