Iluminação Pública: Prefeitura já recuperou 1.260 pontos de luz em 92 bairros de Volta Redonda

Serviço foi realizado pela equipe do Deip em 60 dias, que trabalha de segunda a sábado promovendo manutenção

Para contribuir com a segurança do município e melhorar a iluminação pública, os meses de janeiro e fevereiro foram de intenso trabalho para a equipe do Deip (Departamento de Energia e Iluminação Pública), que integra a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) da Prefeitura de Volta Redonda. A equipe trabalha de segunda a sábado, das 8h às 21h, e conseguiu colocar em funcionamento 1.260 pontos de luz que estavam apagados e com defeitos, necessitando de manutenção urgente. Noventa e dois bairros foram atendidos.

Os pedidos para melhoria da iluminação vieram através de ofícios das associações de moradores, da Câmara Municipal e por telefones: (24) 3345-4444 (central da PMVR), 3339 9120 e 3339 9118. O Retiro, um dos bairros mais populosos da cidade, foi o que mais recebeu o trabalho; ao todo foram realizadas 81 trocas de lâmpadas, em seguida os bairros Santo Agostinho (60), Aterrado (55), Água Limpa (54), Vila Santa Cecília (50), Belo Horizonte (49), entre outros.

Para a realização dos serviços, o Deip conta com três caminhões adaptados. Além das trocas de lâmpadas, feitas por meio de solicitações, as equipes do departamento atuam de forma preventiva, indo até os bairros avaliar e promover a manutenção. Foto: Geraldo Gonçalves/PMVR