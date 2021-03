Motorista leva tiros, bate e morre na Via Dutra, em Resende

Leandro de Jesus Euclides, de 38 anos, morreu por volta das 21 horas, desta de quinta-feira, ao ser atingido por tiros e perder o controle do veículo que bateu em uma mureta de proteção da Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro São Caetano, em Resende.

Segundo a Polícia Militar, Leandro estava com a filha, de 20 anos, quando um carro emparelhou ao lado do veículo e disparou vários tiros. A filha, de 20 anos, não foi atingida, mas torceu o pé quando saiu do carro,

Ela foi socorrida pelo Resgate da NovaDutra e levada para o Hospital de Emergência, de Resende. O corpo de Leandro foi levado para o IML (Instituto Médico Legal), do município. O registrou foi feito na Delegacia de Polícia, de Resende.

Os agentes querem saber o motivo da morte de Leandro.