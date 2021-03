Polícia Militar encontra mais drogas na casa da mulher que sofreu acidente em Angra dos Reis

Policiais militares apreenderam 3.092 pinos de cocaína na casa da mulher de 27 anos, que havia capotado com o seu carro, um Ford K, no início da tarde desta quinta-feira, durante fuga, após avistar várias viaturas na Rodovia Rio-Santos (BR-101), na região do Frade, nas proximidades da Fazenda Grataú, no bairro Frade, em Angra dos Reis.

Um policial militar, lotado no 33º BPM em Angra dos Reis, que estava na ocorrência do capotamento do veículo, onde foram apreendidos no porta-malas mais de 5,7mil pinos de cocaína, reconheceu a mulher, como sendo moradora do Jardim Mariana, às margens da Rodovia do Contorno, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

O policial entrou em contato com um colega do 28º BPM e uma equipe foi ao condomínio, por volta de 21h30min. Lá, eles localizaram um parente da mulher, que permitiu uma revista no apartamento, onde foram apreendidos os pinos do mesmo entorpecente.