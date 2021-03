Porto Real realiza vacinação ‘drive-thru’ em idosos a partir de 80 anos

Vacinação será em frente ao pátio da prefeitura neste sábado, 6

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará neste sábado, 6, a vacinação em idosos com 80 anos ou mais. Os idosos devem se dirigir ao pátio da prefeitura de Porto Real, das 8h às 12h, tendo em mãos: carteira de identidade, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência.

A SMS informou que nem os idosos, nem os acompanhantes vão precisar sair do veículo, pois será feita a triagem da documentação apresentada e em seguida o profissional da saúde aplicará a dose da vacina. Além disso, os idosos acamados, ou que não conseguirem condução para comparecer ao local da vacinação no dia, serão atendidos pela SMS no formato domiciliar no decorrer da próxima semana.

A Secretaria Municipal de Saúde pede que os idosos desta faixa etária não deixem de comparecer e que não esqueçam de usar máscara. “Estamos avançando com a vacinação, nossos profissionais de saúde, nosso pessoal da terceira idade, sempre seguindo o calendário do Ministério da Saúde, fico contente de estarmos caminhando rumo a imunização da nossa população”- Disse o prefeito Alexandre Serfiotis e informou que haverá toda a organização de trânsito orientada pela Guarda Municipal.