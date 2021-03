Prefeitura de Barra Mansa aumenta oferta de exames preventivos para mulheres no mês de março

Serviço é oferecido em todas as unidades de saúde do município

Durante o mês de março, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, está aumentando a oferta de exames preventivos para mulheres em todas as unidades de saúde do município. A ação acontece em alusão ao Março Lilás, mês de prevenção do câncer do colo do útero, e ao Dia Internacional da Mulher.

As unidades de saúde oferecerão exame citopatológico e sala de espera com temas relacionados ao câncer de colo do útero. Os atendimentos acontecerão em horário especial, definido pelas equipes das unidades.

Também serão realizadas vacinação contra o HPV (papilomavírus humano), que contribui para prevenção do câncer do colo do útero e são indicadas para meninas de 9 a 14 anos.

A coordenadora do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAISMCA), Williana Cardoso de Brito, falou sobre a importância da ação. “A campanha serve para a conscientização das mulheres sobre a importância de fazer o exame preventivo, que serve para rastreamento e detecção precoce do câncer do colo do útero. Essa doença quando diagnosticada no início, as chances de cura são maiores graças ao tratamento precoce. Vale lembrar que a vacinação contra o HPV é de extrema importância para prevenção do câncer do útero e a mesma está disponível em todas as unidades de saúde”.