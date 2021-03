Raulino está pronto para o jogo Voltaço e Vasco

Complexo, que vem sendo revitalizado, abriga a Policlínica da Cidadania que já realizou 18 mil consultas com especialistas em 2021

Volta Redonda x Vasco se enfrentam neste sábado, dia 6, às 21h05, pela segunda rodada da Taça Guanabara. O jogo será disputado no estádio Raulino de Oliveira, que vem passando por melhorias para abrigar as partidas. O local estava com o gramado afetado por pragas e passou pelo processo de eliminação dos insetos e recolocação da grama.

Além do gramado, outros locais também foram danificados e estão sendo recuperados pela equipe da Prefeitura de Volta Redonda. As salas de aquecimento, vestiários e de imprensa, foram os primeiros locais a ganhar melhorias para receber os atletas e os profissionais que trabalham na cobertura dos jogos.

As arquibancadas, que também passam por melhorias, são os últimos itens da revitalização, já que por conta da pandemia do novo coronavírus o acesso do público ainda não será permitido. Suportes que separam as torcidas foram recuperados e todo o estádio está passando por um processo de impermeabilização para evitar infiltrações.

Estádio oferece também serviços médicos

Conhecido como Estádio da Cidadania, o Raulino abriga também a policlínica, onde são ofertadas consultas gratuitas, em diversas especialidades e o Centro de Imagens, responsável pelos exames de tomografia, radiografia e ultrassonografia.

Somente nos dois primeiros meses desse ano a Policlínica da Cidadania já realizou 18 mil consultas com especialistas, seguindo todas as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19, diminuindo uma demanda reprimida do ano passado de 19.447 consultas.

Por dia, são ofertadas 600 consultas no serviço ambulatorial, que conta com angiologista, cardiologista, dermatologista, endocrinologista, gastroenterologista, hematologista, hematologista pediatra, neurologista, oftalmologista ortopedista, otorrinolaringologista, pneumologista, pneumologista pediatra, reumatologista, urologista, nutricionista e fonoaudióloga. Já no Centro de Imagens, são realizados em média 265 exames diariamente. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 07h às 18h.