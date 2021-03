Resende prepara ações de vacinação contra a covid-19 em idosos agendados neste sábado

Idosos a partir de 78 anos com cobertura do ESF serão vacinados nos postos de saúde; já idosos de 75 a 79 anos sem cobertura do ESF serão vacinados em drive-thru, na Área de Exposições

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, prepara neste sábado, dia 06, duas ações de vacinação contra a Covid-19 em idosos do município. O público-alvo destas ações são os idosos que possuem a cobertura do ESF (Estratégia Saúde da Família) e também aqueles que realizaram o cadastramento via Whatsapp.

A primeira ação acontecerá em sistema drive-thru para idosos de 75 a 79 anos que não tem a cobertura do ESF, em que realizaram o cadastramento via Whatsapp e receberam a confirmação da Secretaria Municipal de Saúde, ou então até a iniciativa completar 850 doses para aplicação no grupo desta faixa etária. O drive-thru acontecerá na Área de Exposições (Exapicor), em horários previamente agendados para não ter aglomerações.

A outra ação acontecerá para os idosos com idade a partir de 78 anos que estão dentro da área de cobertura do ESF (Estratégia Saúde da Família). A vacinação acontecerá nos postos de saúde, em que estes idosos são atendidos, em horários agendados.

-Seguimos com a campanha de vacinação desses idosos e conforme vão chegando novas doses, mais grupos serão contemplados, como estes idosos a partir dos 75 anos. É bom ressaltar que estas ações de sábado apenas serão voltadas para os idosos que foram avisados, para não ter aglomerações. Apenas será vacinado o idoso que tiver recebido a confirmação pela Secretaria Municipal de Saúde com local e horário previamente definido – frisou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.