Rodoviários fazem manifestação e iniciam paralisação em Volta Redonda

Os rodoviários de Volta Redonda iniciaram no início da noite desta sexta-feira uma paralisação em protesto ao pagamento parcelado que foi divulgado pelas empresas. Motoristas e cobradores lideram o movimento e já estão parando. Funcionários da Viação Sul Fluminense estão realizando um protesto em frente a garagem da empresa no bairro Voldac, em Volta Redonda.

Os funcionários estão insatisfeitos com o parcelamento do salário do mês de fevereiro. A empresa pagou 60% nesta sexta-feira, alegando dificuldades financeiras. O restante, a empresa ficou de buscar alternativas para efetuar o pagamento na próxima semana.

No terminal de ônibus na Ponte Alta também havia manifestação. Outro ponto de paralização é no ponto final do bairro Jardim Amália II. Os ônibus que fazem a linha Barra Mansa x Volta Redonda também estão parados. Os funcionários da empresa Viação Elite, estão aderindo também a manifestação. A proposta também foi a mesma da Viação Sul Fluminense e foi recusada por motoristas e cobradores.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sindpass) alega dificuldades financeiras das empresas de transporte público motivadas pela queda do número de passageiros transportados em razão da pandemia do novo coronavírus, congelamento de tarifas e os aumentos do combustível.