Aprovados no processo seletivo são chamados para matrícula no Colégio Militar

O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro publicou nesta sexta-feira, dia 05, no Diário Oficial, a convocação para a matrícula dos estudantes aprovados no processo seletivo 2021 dos colégios militares localizados em Volta Redonda e Miguel Pereira. A relação dos selecionados consta da publicação. São 60 alunos para cada uma das escolas.

Conforme consta no edital, as matrículas deverão ser efetivadas até as 16h do próximo dia 19, e devem ser feitas presencialmente no colégio pelos responsáveis legais pelos estudantes. Eles deverão apresentar os documentos pessoais dos selecionados. Em Volta Redonda, o colégio militar fica na Avenida Professora Glória Roussim Guedes, no bairro Açude I (antigo Ciep). Já em Miguel Pereira, o colégio fica na Avenida Cesar Lattes, no bairro Parque Guararapes.

A prorrogação das matrículas é um primeiro sinal de que o risco de fechamento das duas unidades, como temiam professores, pais e comunidade, começa a ser afastado. No entanto, para que as aulas sejam iniciadas para estes alunos, que vão cursar o primeiro ano do ensino médio, as duas escolas militares dependem da cessão dos professores pela Secretaria estadual de Educação.

De acordo com a pasta está sendo buscada uma forma de contratar os professores (de português, física, química e sociologia).

Em Volta Redonda, a possibilidade de fechamento do colégio – por não ter havido a cessão de novos professores, o que deve ocorrer anualmente – levou a uma mobilização tanto de pais de alunos e comunidade do Açude I como de políticos estaduais que defendem a continuidade do projeto. Esta semana, o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro (DC) informou que estuda a apresentação de um projeto para, na prática, regularizar os dois colégios militares. Segundo ele, o que está sendo avaliado são questões legais para que a proposta possa ser submetida à apreciação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).