Uma colisão traseira envolveu dois veículos na manhã deste sábado, na Rodovia dos Metalúrgicos, nas proximidades do Supermercado Spani, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda. Houve congestionamento no local, mas ninguém ficou ferido.

A Guarda Municipal esteve no local para confecção do Boletim de Acidente de Trânsito (Brat) e orientar o trânsito.