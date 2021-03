Jovem morre em confronto com policiais militares

Um jovem, de 24 anos, morreu na madrugada deste sábado durante confronto com policiais militares na Rua Angra dos Reis, no Morro do Gama, em Barra do Piraí.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até o local verificar denúncia de invasão do morro por facção rival e quando desciam o morro a pé, deram de frente com três homens, que atiraram diversas vezes contra os policiais.

Os agentes revidaram e após o confronto parar, o rapaz foi encontrado caído com uma pistola calibre 9 milímetros municiada com 13 balas. Os outros dois que também atiraram contra os agentes fugiram.

A PM informou que acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas, como o socorro estava demorando, colocou o rapaz na viatura e levou para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Santa Casa. O jovem, segundo os agentes, chegou ao hospital com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a PM, contra o jovem havia um mandado de prisão em aberto. Não foi informado o crime que ele havia cometido.