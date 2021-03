Saae-VR investe em tecnologia para melhorar atendimento e evitar perdas de equipamentos

Profissionais da autarquia têm desenvolvido projetos de inovação para identificar vazamentos e diminuir tempo de resposta a situações de urgência

Para melhorar o atendimento e evitar a perda de equipamentos – onerando os cofres públicos, o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Volta Redonda tem investido na tecnologia. A divisão de Eletromecânica da autarquia, através do setor de Conservação de Energia, tem trabalhado para desenvolver ferramentas que ajudam a identificar vazamentos, melhorar o atendimento e diminuir o tempo de resposta a situações de urgência; reduzindo o período de falta de abastecimento na cidade. Uma delas é o uso do “soft starter”, sistema digital para acionamento e proteção do motor elétrico responsável pela captação e bombeamento da água.

Engenheiro elétrico do Saae, Marcelo Schiavoni explicou que para que a água chegue até a casa das pessoas, ela precisa ser captada e bombeada por equipamentos de alta potência que dependem da energia elétrica para funcionarem. Por isso, quando há irregularidades no fornecimento de energia, o abastecimento de água fica comprometido, inclusive com a queima de equipamentos e paralisações na distribuição, causando prejuízos ao Saae e aos moradores.

Buscando evitar este problema, a autarquia está instalando soft starters; alguns já estão em funcionamento. O detalhe é que o projeto e a montagem desses painéis são feitos nos laboratórios de automação e controle do Saae.

“É um painel de acionamento de motores. Ele evita a queima do motor. Quando houver a falta de energia, ele preserva a bomba; facilitando também a manutenção. Temos este equipamento em cerca de 40 unidades já. Se der algum problema, ele indica ao painel de automação, que logo aciona a manutenção. Ou seja, a gente consegue atender o local mais rápido e aquele bairro fica menos tempo sem água”, explicou Schiavoni; informando que o último painel montado pelo Saae vai ser instalado na elevatória do Siderlândia.

O diretor-presidente do Saae, Paulo Cézar de Souza, o “PC”, destacou a importância do trabalho desenvolvido na unidade do Coqueiros, onde fica o Laboratório de Automação e Controle da autarquia.

“Essa nossa equipe de manutenção vêm desempenhando um trabalho muito grande de apoio e reparo em toda a parte elétrica, envolvendo bombas, motores, equipamentos de automação e painéis. Há um tempo, esses equipamentos eram adquiridos, a prefeitura comprava. Agora nós contamos com este laboratório, muito bem equipado, onde todos os reparos são feitos de uma forma bastante técnica, o que vem mostrar o valor do pessoal que trabalha lá e também devolver um trabalho ‘mais carinhoso’, um resultado de envolvimento pessoal para que consigamos resolver os problemas de água e esgoto”, disse, completando: “São profissionais de alto nível, gabaritados, com especialidades e que mostra a excelência do trabalho desenvolvido pelo Saae”, finalizou. Fotos: Geraldo Gonçalves/PMVR