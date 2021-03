Carreta carregada com GLP, tomba, pega fogo e motorista morre carbonizado em Três Rios

Uma carreta carregada com gás liquefeito de petróleo, GLP, tombou e pegou fogo na manhã deste domingo por volta das 8h40min, na Rodovia BR-040, na altura do bairro Alberto Torres, em Três Rios.

O tanque com o gás se desprendeu e caiu no Rio Piabanha. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas. José Geraldo Gregório motorista do caminhão morreu carbonizado. Equipes da Concer, concessionária que administra uma rodovia teve que interditar a pista pelo risco do fogo atingir as pessoas que passavam pelo local.

Uma equipe do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) foi acionada para avaliar os danos ao meio ambiente. Fotos: Redes Sociais e PRF