Fábio Brunelli, ex-apresentador da TV Rio Sul, morre vítima de um câncer

O jornalista Fabio Brunelli, ex-apresentador da TV Rio Sul, afiliada da Globo em Resende, morreu aos 51 anos na madrugada deste domingo (7). Ele estava internado num hospital particular de Resende, lutando contra um câncer. Ele era casado e deixa também um filho.

Em Volta Redonda, antes da TV, ele estudou na extinta Rádio Stereo Sul, no bairro Laranjal no fim da década de 1980. Da rádio saiu para ser apresentador de telejornal na também extinta TV Manchete, no Rio. Em seguida, foi contratado pela Rio Sul.

OUTRAS ATIVIDADES

Em 2018, quando já encontrou uma televisão, Fábio se candidatou ao cargo de deputado federal pelo PSB, mas não foi eleito. Fabio também era empresário, construtor e escritor. Em 2019, lançamentos um livro de romance.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Fabio Brunelli. A mãe dele publicou um post em que informa que, em razão da necessidade de distanciamento por causa da pandemia, não haverá velório e que o corpo do filho será cremado em Volta Redonda.