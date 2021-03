Flamengo passa fácil pelo Macaé e lidera Campeonato Carioca

Rodrigo Muniz brilha e marca os dois gols da vitória rubro-negra

Sem dificuldades, o Flamengo derrotou o Macaé por 2 a 0, neste sábado (06), no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos seis pontos marcados e lidera a tabela de classificação. Já o Macaé segue sem pontuar.

O Flamengo dominou as primeiras ações, sufocando o Macaé, e não demorou muito para ter a primeira grande chance de abrir o placar. Logo aos cinco minutos, Pepê levou a melhor sobre a defesa adversária e acabou sendo derrubado por Milton Raphael dentro da área. Pênalti que o próprio Pepê cobrou, mas a bola explodiu na trave direita do goleiro.

O Rubro-Negro continuou melhor no jogo, perdendo oportunidades, mas cometendo alguns erros que deram chances ao Macaé. As melhores jogadas da equipe passaram pelos pés de Wallacer, mas o camisa 10 não conseguia deixar os atacantes em bom posicionamento para finalizar.

Quando o jogo estava se encaminhando para o empate no primeiro tempo, o Flamengo abriu o placar. Matheuzinho avançou pela direita e cruzou com precisão para Rodrigo Muniz que, no meio de três defensores, cabeceou com força para fazer o gol.

O segundo tempo foi mais pegado, mas com o Flamengo melhor que o Macaé, que se limitou a marcar. O volume de jogo do rubro-negro resultou em gol. Aos 20 minutos, Ramon avançou pela esquerda e cruzou na medida para Rodrigo Muniz cabecear e fazer o segundo dele no jogo.

O Flamengo quase chegou ao terceiro aos 28 minutos. Ramon tocou para Hugo Moura, que bateu de primeira e acertou a trave direita de Milton Raphael. O Macaé não teve força para reagir e o Rubro-Negro apenas controlou o resultado para sair do Maracanã com mais uma vitória.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Fluminense, domingo (14), no Maracanã, às 18h (horário de Brasília). Já o Macaé visita o Boavista na próxima segunda-feira (15), às 16h, em Bacaxá, em Saquarema (RJ). Edição: Cláudia Soares Rodrigues – Foto: Agência Brasil