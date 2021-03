Juiz determina a volta de30% da frota conforme a Lei de Greve. Ônibus começam a circular.

O juiz do Trabalho Michael Pinheiro Mccloghrie determinou neste domingo, a volta de 30% do transporte público em Volta Redonda. Em caso de descumprimento da decisão baseada na Lei de greve, o juiz estabeleceu uma multa de R$100 mil por dia ao Sindicato dos Rodoviários. A liminar foi concedida ao Sindpass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros).

A paralização dos rodoviários ocorreu no final da noite de sábado. Os rodoviários reclamam das empresas que efetuaram apenas 60% dos salários referente ao mês de fevereiro, ficando de pagar os outros 40% em março.

As empresas alegam dificuldades financeiras em razão da queda no número de passageiros transportados devido à pandemia, congelamento de tarifas e reajustes no preço do diesel.

O juiz deferiu ofícios ao comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar e à Guarda Municipal do município, assim como para a Secretaria Municipal e Transporte e Mobilidade Urbana para que sejam adotadas as medidas preventivas cabíveis. No início da manhã deste domingo alguns ônibus começaram a circular. Acredita-se que segunda-feira o transporte coletivo deve ser normalizado na segunda-feira.