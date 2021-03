Neto recebe o aval do segundo ministro do TSE: 2 x 0

O ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) votou neste sábado a favor da permanência do prefeito Antônio Francisco (DEM) no comando da prefeitura de Volta Redonda.

Neto já havia recebido o primeiro voto durante a semana do ministro do TSE, Alexandre de Moraes. O pleno do TSE é formado por sete ministros. Caso dois ministros votem a favor, Neto vai continuar no comando da prefeitura de Volta Redonda. Ainda faltam os votos de Luiz Edson Fachin, Mauro Campbell Marques, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sergio Silveira Banhos, além do presidente Luís Roberto Barroso.