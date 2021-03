Polícia Militar apreende drogas e suspeitos no bairro Candelária

Policiais militares do Serviço Reservado, ALA “A” e GAT I estavam em patrulhamento na manhã deste domingo, quando avistaram dois homens em atitude suspeita no Conjunto Habitacional (Minha Casa Minha Vida), no bairro Candelária, em Volta Redonda.

Os suspeitos ao perceberam a chegada da viatura policial e tentaram fugir, mas foram contidos pelos agentes. Durante revista pessoal, com os foram encontrados um rádio comunicador e uma sacola. No momento da abordagem, um terceiro suspeito enviava uma mensagem pelo rádio.

Os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos, junto com os materiais apreendidos à 93 Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Foi necessária a utilização de algemas, mas ninguém ficou ferido.

Foram apreendidas nove trouxinhas de maconha, seis pinos de pó branco (cocaína), 11 pedras de crack, sete frascos de “cheirinho da loló” (lança perfume), um radinho e R$50.