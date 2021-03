Policiais militares prendem suspeito com arma no distrito de Rialto

A Polícia Militar apreendeu neste sábado após uma denúncia anônima um jovem com um revólver calibre 38 (municiado), na Praça Souza Menezes, no Bar do Campo, no distrito de Rialto, em Barra Mansa.

A denúncia dava conta que um suspeito trajando camisa branca e bermuda vermelha estaria com uma arma que foi colocada perto de um bueiro do lado do campo. Durante abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito.

Os policiais foram então até o bueiro onde encontraram a arma. O suspeito contou que a arma seria para sua proteção. Foi dada voz de prisão e o suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.