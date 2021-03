Prefeitura de Barra Mansa realiza atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Programação inclui homenagens às servidoras municipais, apresentação cultural e café da manhã

Nesta segunda-feira (8), as servidoras e colaboradoras da Prefeitura de Barra Mansa terão um dia especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Entre as atividades, estão eventos alusivos realizados no gabinete do prefeito Rodrigo Drable e da vice-prefeita Fátima Lima, apresentação de trio de jazz, café da manhã especial em todos os setores, além de entrega de mimos para as funcionárias. Durante o dia, será lançada uma campanha em homenagem a essas profissionais.

Todas as atividades respeitarão rigorosamente os protocolos de segurança e higiene para o combate à Covid-19, como o distanciamento social, uso de álcool gel 70º e máscara.

A vice-prefeita Fátima Lima lembra a importância da valorização das mulheres, principalmente em um período de tantas lutas contra o novo coronavírus. “Em um ano difícil de pandemia, apesar de tantas dificuldades e perdas, reconhecemos e celebramos o trabalho das mulheres que estiveram na linha de frente do combate à Covid-19 e também as que batalharam em diversos outros setores para não deixar a nossa sociedade parar. São mulheres que estão à frente, trabalhando em políticas públicas para beneficiar outras mulheres e, consequentemente, desenvolver a nossa sociedade como um todo”.

Juliana Machado, gerente de Vigilância em Saúde, tem atuado na linha de frente no combate à Covid-19 desde o início da pandemia. A profissional de saúde destaca a força das colegas de profissão. “Que em todos os dias lembremos da nossa força e capacidade de ir além, mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos. Ser mulher é ser mais forte do que os olhos podem ver”. Foto: Felipe Vieira