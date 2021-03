Sandro Sargentim projeta Resende organizado em duelo contra Botafogo

Gigante do Vale visita adversário no Estádio Nilton Santos neste domingo, às 20h15

Na liderança da Taça Guanabara, o Resende entrará em campo neste domingo, dia 7, pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2021. O Gigante do Vale viajará para enfrentar o Botafogo, como visitante, no Estádio Nilton Santos. O jogo terá início às 20h15.