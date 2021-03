Voltaço vence o Vasco e assume a vice-liderança do Campeonato Carioca

Jogando neste sábado no Estádio Raulino de Oliveira, o Volta Redonda venceu o Vasco pelo placar de 1 x 0, gol assinalado pelo atacante João Carlos, aos 38 minutos do segundo tempo. A vitória deixa o Volta Redonda na vice-liderança da competição.

O goleiro Andrey foi o grande nome do jogo e evitou que o Vasco chegasse ao gol. Na próxima rodada, o Volta Redonda enfrenta a Portuguesa no domingo, dia 14, às 15h30, no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador.

Árbitro:

Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Auxiliares: Luiz Claudio Regazone e Thayse Fonseca

Cartões amarelos: Bruno Barra, Wallisson (VOL); Ulisses, Miranda (VAS) Cartões vermelhos: Não houve

Gols: João Carlos, aos 38 minutos do segundo tempo (VOL)

Volta Redonda: Andrey, Oliveira (Marcos Bebê), Davison, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Jr. (Wallisson), Luciano Naninho (Julinho) e Alef Manga; Gabriel Silva (Caio Vitor) e João Carlos. Técnico: Neto Colucci

Vasco: Lucão, Cayo Tenório (JP Galvão), Miranda, Ulisses e MT; Caio Lopes (Tiago Reis), Juninho e Laranjeira (Vinícius); Matías Galarza (Andrey), Gabriel Pec e Lucas Figueiredo (Arthur). Técnico: Diogo Siston

Foto: Volta Redonda FC