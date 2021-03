Barra Mansa promove semana da saúde da mulher no bairro Loteamento Sofia

Na semana do Dia Internacional da Mulher (08), a unidade de saúde Clínica da Família/Loteamento Sofia está promovendo atividade alusivas ao “Março Lilás”, mês de combate ao câncer de colo de útero, com eventos voltados para o público feminino até sexta-feira (12).

As atividades começaram nesta segunda, com uma palestra sobre “Empoderamento Feminino”.

Confira a programação:

09/03 (terça-feira) – 09 horas – Grupo de Convivência “Amigas do Peito” e café da manhã.

10/03 (quarta-feira) – 08 horas – Coleta de preventivo e sala de espera com orientações sobre a saúde da mulher

11/03 (quinta-feira) – 09 horas – Grupo de gestante, com o tema “Desafio da maternidade”

12/03 (sexta-feira) – 09 horas – Sala de Espera, com o tema “Alimentos; Controle da dor; Cabeça; Fibromialgia e Ansiedade”, seguido de café da manhã