O corpo de um homem com marcas de tiros foi encontrado no início da tarde deste domingo atrás de uma casa na Rua José Domingos de Assis, no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. A Polícia Civil ainda não tem o nome da vítima.