Homem é assassinado em Volta Redonda

Um homem, identificado até o momento como sendo Mateus, foi morto a tiros por volta das 20 horas, na Avenida Beira-Rio, no bairro Aero Clube, em Volta Redonda.

A vítima foi atingida com vários tiros calibre .40 no rosto. O corpo foi encontrado com as mãos e pés amarrados. A Polícia Militar foi acionada e aguardou a chegada da perícia.

Logo após a perícia, o corpo foi removido pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.