Ministro Fachin anula condenações de Lula

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin anulou nesta segunda-feira, em decisão monocrática, as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concedidas pela Justiça Federal no Paraná.

O ministro determinou a remessa dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal. As decisões são referentes aos casos julgados pela Justiça Federal do Paraná nos casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula.

Com a decisão, monocrática, de Fachin, Luca poderá recuperar os seus direitos políticos se tornar elegível. Fachin atendeu a um pedido feito em novembro de 2020 de Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente. Agência Brasil – Foto Marcelo Camargo