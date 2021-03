Policiais militares apreendem suspeitos com drogas no bairro Paraíso

Polícia Militar deteve no final da manhã deste domingo, por volta das 11h40min, após uma denúncia anônima, uma mulher de 32 anos, um jovem, de 20, e um adolescente, de 16 anos, suspeitos de tráfico de drogas, na Avenida Waldomiro Pérez Gonçalves, no bairro Paraíso, em Barra Mansa.

Com os suspeitos foram apreendidos, três pinos cocaína, quatro trouxinhas de maconha e um celular. A princípio a informação dava conta que eram suspeitos do Morro da Conquista (Volta Redonda) que estariam comandando o tráfico de drogas, no bairro Paraíso.

As drogas foram encontradas no quintal de um imóvel. Os três foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. A mulher contou na delegacia que está em liberdade condicional.