Após estreia vitoriosa pelo Botafogo, Jonathan foca na Copa do Brasil

O último domingo (7) marcou a estreia de Jonathan com a camisa do Botafogo. Recém-chegado ao clube, o lateral-direito foi titular na vitória por 3 a 0 sobre o Resende, em partida do Campeonato Carioca.

“Fiquei muito feliz com a vitória na estreia. A equipe fez um bom jogo, pude ajudar os meus companheiros dentro de campo e conquistamos esse grande resultado. Agora é seguir trabalhando em busca dos nossos objetivos”, ressaltou Jonathan, que chegou ao Fogão após defender o Coritiba na última temporada.

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (10). Às 21h30, a equipe enfrenta o Moto Club, no Maranhão, pela primeira fase da Copa do Brasil. Jonathan projeta o confronto.

“Sabemos da importância da Copa do Brasil para o planejamento do clube, e o elenco chega focado em fazer um grande jogo. É estar atento durante os 90 minutos para buscar uma vaga na próxima fase”, finalizou o lateral, de 28 anos.

Moto Club e Botafogo se enfrentam no Castelão, em São Luís (MA). Por ser a equipe visitante, o Fogão também avança em caso de empate.