Barra Mansa usa tecnologia Business Intelligence para avançar na gestão de finanças

Método permite gestão de informações para alcançar melhores resultados na administração pública



A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Finanças, vem avançando no planejamento estratégico e iniciou a implantação do Business Intelligence, ferramenta que permite um mapeamento preciso das ações do município, de forma transparente e aberta a todos.

Com isso, Barra Mansa passa a ser a primeira administração pública no Sul Fluminense a contar com essa tecnologia. Através do Business Intelligence, é possível organizar e interpretar dados de forma mais precisa, permitindo um melhor controle e estratégia na aplicação do dinheiro público, ajudando a reduzir gastos.

A ideia principal é criar uma plataforma no site oficial da prefeitura, detalhando a gestão e estratégia de cada setor. Para cada secretaria, será criado um Dashboard, que são painéis que mostram métricas e indicadores visuais, que facilitam a compreensão das informações geradas.

O secretário de Finanças, Leonardo Ramos, falou sobre o benefício que este método trará para Barra Mansa. “Quando a gestão tem acesso à informações importantes, a tomada de decisão é mais eficiente e completa. O método é utilizado pelas grandes corporações com dados detalhados, em tempo real. Essa ferramenta permite uma gestão integrada, otimização de gastos e acompanhamento da receita x despesa. Através dele, eu consigo por exemplo saber como cada escola gasta com cada item, como também a composição de custo de cada unidade de saúde”.

O serviço está em fase de elaboração. Os próximos passos são o desenvolvimento do projeto e a implantação da ferramenta ao longo do ano. A primeira secretaria a contar com o Business Intelligence será Finanças, seguida por Educação, Saúde e outros setores sucessivamente.

Leonardo Ramos também falou sobre a importância da participação de todos os gestores nesse processo. “Cada secretário é crucial neste desenvolvimento, porque através do Business Intelligence ele vai entender quais informações são importantes para ele poder gerenciar com mais eficiência. Isso vai trazer melhorias e qualidade na gestão de cada setor, permitindo um uso mais inteligente dos recursos públicos”.

O Business Intelligence, em português Inteligência de Negócios, é um conjunto de teorias, metodologias, processos, tecnologias e estruturas. A ferramenta auxilia na interpretação e análise de dados e informações, para identificar oportunidades ou riscos. Foto: Felipe Vieira