Jovem ė preso e dois adolescentes são apreendidos, em Barra do Piraí

Um jovem foi preso e dois adolescentes apreendidos

Policiais civis de Barra do Piraí, em conjunto com agentes do Serviço Reservado do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar, estouraram nesta terça-feira (9) um ponto de vendas de drogas que funcionava no bairro Oficinas Velhas. Um jovem de 18 anos foi preso e dois adolescentes foram apreendidos.

No local, os agentes apreenderam também mais de mil pinos de cocaína e quase 100 embalagens de maconha, segundo informações do delegado titular da cidade, Rodolfo Atala. Ele destacou a atuação que vem sendo realizada na cidade, em parceria com a PM, para o combate ao tráfico. ”Estamos realizando um trabalho em conjunto com o 10º BPM no sentido de combater e reprimir a violência em Barra do Piraí”, afirmou. (Foto: Polícia Militar)