PRF prende suspeitos transportando pistolas na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou no final da manhã desta terça-feira, durante fiscalização, um veículo Peugeot/206 com placa do Rio de Janeiro, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante fiscalização, os agentes constataram que o veículo estava com licenciamento vencido e faltando alguns equipamentos obrigatórios. O veículo foi recolhido ao pátio da Polícia Rodoviária Federal.

Durante os procedimentos a equipe suspeitou que algum ilícito pudesse estar sendo transportado no veículo, pois os ocupantes apresentaram versões contraditórias sobre o motivo da viagem e a propriedade do veiculo.

Ao realizar uma revista minuciosa foram encontradas escondidas no compartimento do motor duas pistolas. Foi dada a voz de prisão aos suspeitos do veículo por tráfico de armas. O passageiro confessou que receberia R$ 1.000 00 (mil reais) para transportar as pistolas do Paraguai ao Rio de Janeiro.