Capacite para o mercado de trabalho e contribua com uma importante causa

Profissionais que buscam aprender mais sobre carreira, liderança, desenvolvimento pessoal, trajetória profissional, e ao mesmo tempo contribuir para uma campanha muito especial tem uma excelente oportunidade amanhã, dia 11. Durante todo o dia, a ANITEC (Associação Nacional de Inovação, Trabalho e Educação Corporativa) irá realizar uma série de palestras sobre estes e outros assuntos. A ação é em prol do pequeno Davi Lucas, morador de Volta Redonda-RJ, que sofre de Atrofia Muscular Espinhal (AME) e precisa tomar o medicamento mais caro do mundo: o Zolgensma, que custa 12 milhões!

Para isso, a ANITEC reuniu uma galera do bem para gerar conhecimento, e por consequência doações para esse pequeno guerreiro.

Inscrições na jornada de palestras:

https://www.sympla.com.br/ jornada-de-lideranca-e- educacao-corporativa– abordagens-transversais-para- os-novos-tempos__1140995

Como doar?

O evento é gratuito. No entanto, a cada inscrição realizada, os participantes são convidados a fazerem uma doação de R$ 50 ou mais para a campanha do Davi. Todos que participarem da jornada e fizerem a doação receberão um certificado de participação.

A Anitec já destinou 50% do valor recebido da Afferrolab, que apoia a jornada, para a campanha do Davi, e conta com a colaboração dos participantes.

SOBRE A ANITEC

A ANITEC é uma associação científica, cultural, técnica e educacional, sem fins lucrativos, que desde 2009 se dedica a disseminar a cultura da inovação no Brasil, que encontros, grupos de estudos, congressos, pesquisas, cursos, parcerias nacionais e internacionais, visitações, publicações, seminários, entre outras ações.