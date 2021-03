Fachin vota contra o prefeito Neto

Edson Fachin, Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votou nesta quarta-feira, a favor do agravo de instrumento apresentado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE). Fachin é o primeiro a se mostrar contrário a manutenção do prefeito Antônio Francisco Neto no cargo.

Até agora, dois ministros, Alexandre de Moraes (voto monocrático em dezembro do ano passado) e Luís Felipe Salomão votaram a favor de Neto. A corte do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é formada por sete ministros. Faltam os votos de Mauro Campbell Marques, Tarcísio Vieira de Carvalho, Sérgio Silveira Banhos e Luís Roberto Barroso.