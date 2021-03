Fevre oferece cursos profissionalizantes gratuitos e 100% on-line

As matrículas serão realizadas na próxima terça-feira, dia 16

Uma parceria entre a Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), o Centro de Qualificação Profissional Aristides de Souza Moreira (CQP), o Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário do Sul Fluminense (Sinduscon-SF) e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) vai oferecer 11 cursos profissionalizantes gratuitos, 100% on-line, para moradores de Volta Redonda.

A secretária Municipal de Educação, Terezinha Gonçalves, que atualmente também comanda a Fevre, salientou a importância desses cursos profissionalizantes para o desenvolvimento das pessoas. “São cursos de qualidade que irão permitir que os profissionais da cidade sejam capacitados para atender as demandas das empresas da região. Esta parceria no momento atual fortalece o papel da Fevre na qualificação profissional, transformando-se numa Política Pública que atende uma demanda de inserção ou recolocação de cidadãos no mercado de trabalho”, disse Tetê.

Entre os cursos oferecidos estão os de Orçamento de obra (10 vagas), Norma de desempenho para mestres de obras (10 vagas), Planejamento e gestão da produção de edificações (10 vagas), Instalações hidráulicas prediais (10 vagas), Técnicas de manutenção de instalação hidrossanitárias prediais (10 vagas), Projetos de sistemas fotovoltaicos (05 vagas), Projetos elétricos industriais (10 vagas), Instalação de sistemas fotovoltaicos (05 vagas), Gerenciamento de projetos, Promob – modelagem 3D de moveis (10 vagas) e Instalação de sistemas elétricos prediais (10 vagas).

Os cursos têm previsão de acontecer no primeiro semestre desse ano, dependendo apenas de formação de turmas. Eles visam atender as demandas das empresas da região, que estão precisando de mão de obra qualificada e certificada. Para se inscrever é preciso que o candidato preencha todos os pré-requisitos solicitados para cada um dos cursos, uma vez que eles são destinados a atualização dos profissionais.

As matrículas serão realizadas na sede do CQP, que fica na Rua Pedro Lima Mendes, número 495, no Bairro Aero Clube, na próxima terça-feira, dia 16, das 8h30 às 17h, com todas as medidas de segurança de combate a Covid-19. As aulas, que serão ministradas pelo Senai, acontecerão de segunda a quinta-feira, das 18h às 20h ou de 20h às 22h, disponibilizados de acordo com o planejamento das turmas. As condições mínimas para assistir às aulas é que os alunos tenham internet banda larga. Outras informações podem ser obtidas através do telefone do CQP: (24) 3345-8101.

De acordo com o coordenador geral do Centro de Qualificação Profissional da Fevre, o professor Eiji Yamashita, os cursos oferecidos são de aperfeiçoamento profissional “Nosso objetivo é de promover e preparar a qualificação técnica e profissional dos cidadãos de Volta Redonda, contribuindo assim para a ascensão econômica e, consequentemente, melhoria da qualidade de vida deles”.