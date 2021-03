Guarda Municipal intensifica ações nas primeiras semanas de março

São ações de fiscalização do trânsito e conscientização do uso de máscara

Com o reforço do efetivo nas ruas, a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) está intensificando as ações nas primeiras semanas de março. A prioridade, segundo o comandante da corporação, João Batista dos Reis, é fiscalizar os veículos e motocicletas irregulares e ilegais. No caso das motocicletas, as ações também estão sendo direcionadas para coibir o barulho, que continua gerando reclamações de moradores.

João Batista enfatizou ainda que o efetivo da Guarda Municipal está sendo direcionado também para a conscientização do uso de máscara pela população devido à pandemia da Covid-19, na ação “Patrulha pela Vida”. Os agentes estão realizando distribuição de máscaras nas ruas para as pessoas que não estão utilizando a proteção.

Nos primeiros cinco dias desse mês, a GMVR flagrou um condutor embriagado no bairro Retiro e o veículo foi recolhido para o depósito municipal. Além disso, dois veículos foram recuperados no período, um no bairro Retiro e outro na Vila Mury.

O comandante informou que durante as rondas da GMVR, a equipe interveio em uma discussão de trânsito, no bairro Niterói. O casal foi encaminhado à 93ª DP (Volta Redonda). Além dessa ocorrência, houve uma de lesão corporal envolvendo dois taxistas na Rodoviária Municipal, que também foram conduzidos à delegacia.

Já no bairro Aterrado, agentes da Guarda Municipal detiveram um condutor, que fugiu do local do acidente, e ao ser conduzido para a delegacia agrediu uma guarda municipal. A agente registrou ocorrência e passou por exame de corpo de delito.