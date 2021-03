Paulo Henrique de Carvalho do Nascimento (PH, de 19 anos), foi morto com vários tiros na noite de terça-feira, na Rua Leontino Cecílio de Carvalho, no Morro do Martelo, no bairro Monsuaba, em Angra dos Reis.

Policiais militares estiveram no local, mas o homem já estava morto. Após a perícia o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), de Angra dos Reis. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Angra dos Reis.