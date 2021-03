Polícia Militar apreende granadas, drogas e munições no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda

Policiais militares do GAT I e do Serviço Reservado da Polícia Militar foram receberam uma informação sobre suspeitos que estariam embalando drogas, no Condomínio Inga II, no bairro Santa Cruz, Volta Redonda.

Os policiais foram até o local e os suspeitos fugiram por uma área de mata. Durante buscas, os agentes apreenderam seis sacolas contendo aproximadamente 2.5 kg de cocaína, 138 pinos de cocaína, 50 munições intactas calibre 9 mm, três granadas, aproximadamente 8 mil pinos vazios e farta quantidade de etiquetas.