Saae-BM realiza ação sobre importância do cuidado com a saúde mental

Objetivo da autarquia é promover entendimento do assunto e diminuir preconceitos atrelados a ele

Na manhã desta quarta-feira (10), o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) realizou uma ação com o objetivo de apresentar os caminhos para a preservação e estabilidade da saúde mental dos funcionários. A reunião é resultado do evento Janeiro Branco, realizado no início deste ano pela autarquia.

Participaram da reunião os funcionários da autarquia e a psicóloga e mediadora da palestra, Fernanda Carvalho. Entre os assuntos abordados, estão as problemáticas de assédio moral nas relações de trabalho, discriminação negativa, assédio moral vertical, assédio moral decrescente e assédio moral crescente.

Segundo a psicóloga, o estado da saúde mental interfere significativamente na jornada de trabalho dos funcionários. “A depressão tem sido hoje uma das maiores causas de afastamento no trabalho. Profissionais emocionalmente saudáveis têm mais motivação, maior eficiência, redução da rotatividade, diminuição da quantidade de faltas e aumento da produtividade”.

Fernanda também informou que é importante que os funcionários entendam essas condições para que busquem ajuda psicológica caso haja necessidade. “Essa ação quer conscientizar os trabalhadores sobre os principais transtornos psicológicos, além de suas causas, sintomas e tratamentos. Além disso, é importante se informar para que consigamos quebrar certos preconceitos atrelados aos transtornos mentais”, ressaltou.

Ao final do encontro, ficou decidido que o próximo passo será a realização de uma nova palestra, com a presença de gerentes e coordenadores, para alinhar futuras ações que ofereçam um ambiente de trabalho mais propício aos funcionários que apresentem essas condições. Fotos: Divulgação