Um suspeito é preso e outro fica ferido em troca de tiros com policiais militares, em Barra Mansa

Policiais militares foram verificar uma denúncia sobre suspeitos que estariam armados na Rua Três, no bairro Recanto do Sol, em Barra Mansa. Assim que chegaram ao local da denúncia, os agentes foram recebidos à tiros. Houve revide e um dos suspeitos foi baleado e encontrado no chão com vários verimentos.

Ele foi socorrido por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa de Misericórdia, onde ficou sob custódia. Outro suspeito foi preso e levado para a Delegacia de Polícia. Os agentes encontraram uma arma no local. Os dois vão responder por tentativa de homicídio.