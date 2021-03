Adolescente morre em confronto com a Polícia, em Angra dos Reis

Um adolescente, de 14 anos, morreu durante confronto com policiais militares no Morro da Glória, em Angra dos Reis. Agentes do 33º Batalhão da Polícia Militar faziam um patrulhamento quando foram recebidos à tiros. Houve revide e dois suspeitos foram atingidos. Um deles morreu no local. O outro foi levado para o Hospital Municipal da Japuíba.

O menor que morreu durante o confronto ficou conhecido em 2018, quando um vídeo viralizou nas redes sociais, onde ele aparece apontando um fuzil e cantando uma música com apologia ao tráfico de drogas, no Morro do Frade. Na época ele tinha apenas 12 anos.

Após o confronto, foram apreendidos duas pistolas 9mm, pinos de plástico, duas balanças de precisão e uma quantidade de drogas. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Angra dos Reis.