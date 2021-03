Agentes da PRF estão sendo submetidos a treinamento de (CVP), em Itatiaia

Agentes da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão sendo submetidos a treinamento de atualização de Condução Veicular Policial (CVP). O treinamento é aplicado por instrutores da própria PRF e conta com parte teórica e prática.

Durante a parte teórica são revisadas noções de direção defensiva, fatores causadores de acidentes e como evitá -los , condução responsável de viaturas e de veículos particulares, noções sobre acompanhamentos táticos e instruções sobre condução dos diferentes tipos de viaturas utilizados.

Durante a parte prática, realizada num espaço apropriado e seguro, cedido pela empresa Michelin, em Itatiaia, os policiais colocaram em prática as orientações teóricas, com simulação de condições que podem ocorrer no dia a dia do policial durante deslocamentos na rodovia, acompanhamentos táticos (perseguição a veículo suspeito) e situações de emergência, exigindo concentração, controle da viatura, pensamento rápido para tomar decisões e reflexos apurados.

Foram realizadas manobras de slalom (zigue-zague entre cones), aceleração em curvas, frenagem de emergência em linha reta, mudança repentina de direção em U, frenagem de emergência com mudança de direção e etc.

A capacitação do Policial Rodoviário Federal é realizada em todas as áreas de atuação periodicamente com vistas a mantê-lo atualizado e treinado para enfrentar de forma segura as adversidades que possam ser encontradas durante o trabalho policial.