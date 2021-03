Biblioteca de Barra Mansa recebe 100 livros doados pela Secretaria Estadual de Cultura

Acervo faz parte do Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Rio de Janeiro

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM), Marcelo Bravo, e o vereador Demerson Sérgio Prado Novais, o Deco, estiveram nesta quarta-feira (10), na Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, com a secretária do setor, Danielle Barros, para formalizarem a doação de 100 livros que ampliarão o acervo da Biblioteca Municipal Adelaide Franco.

A ação faz parte do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e Biblioteca Parque, que tem por objetivo promover programas e projetos voltados para bibliotecas públicas e o incentivo à leitura. O município já recebeu outras doações de acervo.

Para Bravo, a ação dá mais um passo para o cumprimento das metas do Plano Municipal de Cultura, previsto na Lei 4.603/16. “Assumimos o compromisso de modernizar a biblioteca e qualificar o acervo. O melhor caminho é contar com parcerias entre os entes federados e assim consolidar uma rede de cooperação entre as bibliotecas públicas”.

O encontro foi organizado pelo vereador Deco (PSC), que destacou a importância de estimular a leitura no município. “Barra Mansa tem uma cultura muito rica e a nossa biblioteca é uma das principais unidades culturais da cidade. Nosso papel é promover o desenvolvimento por meio de todos os recursos disponíveis. Fico feliz em colaborar com a cultura da cidade”, disse o vereador.

Na ocasião, foram apresentados os resultados da aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc e sobre os projetos que a cidade tem recebido por meio dos editais do Estado. “Já recebemos espetáculos de teatro e música. Ainda esperamos uma diversificada programação até abril”, disse o presidente da FCBM e do Fórum Estadual de Secretários e Dirigentes Municipais de Cultura do RJ, Marcelo Bravo, que também apresentou um panorama dos municípios, com informações, dados e indicadores. “Apenas três municípios não apresentaram propostas. Ficamos felizes em ter colaborado com a rede de dirigentes, com a troca de informações e consultorias. Sem essa ajuda o socorro aos agentes culturais não chegariam da forma impactante como foi”.

Graziela Lorena, gerente de Bibliotecas e Formação, falou sobre a pluralidade de títulos doados ao município. “A biblioteca já conta com várias doações feitas pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e este novo acervo é bem diferenciado, porque ao mesmo tempo que ele tem clássicos da literatura, ele também compreende vários títulos modernos e de alta rotatividade de empréstimo pelos leitores da nossa biblioteca. Todos os livros são novos ou em ótimo estado.

A Biblioteca Municipal Adelaide Franco está funcionando para empréstimo, estudo, pesquisa e leitura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 e com a higienização de todos os livros após o empréstimo. Em breve, os projetos que aconteciam na biblioteca retornarão, como o Circuito Biblioteca, Cinebiblioteca, Clube do Livro, sarau, entre outras atividades, com os devidos cuidados. O espaço fica no Palácio Barão de Guapy, no Centro. Foto: Felipe Vieira e Divulgação