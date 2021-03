Dr. Toninho, ex-prefeito de Pinheiral morre de Covid-19

O médico e ex-prefeito de Pinheiral, Antônio Carlos Leite Franco, o Dr. Toninho, de 72 anos, morreu devido ao coronavírus. Toninho estava hospitalizado e não resistiu a pandemia.

Toninho nasceu em Piraí e assumiu a prefeitura do município de Pinheiral entre 2005 e 2012. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR) emitiu uma nota lamentando a morte do médico.

Nota da AAP/VR

Foi com muita tristeza que a diretoria e colaboradores da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda souberam do falecimento do ex-prefeito de Pinheiral Antônio Carlos Leite Franco, o Dr. Toninho.

Considerado um dos melhores médicos do nosso quadro e muito procurado pelos associados, Dr. Toninho era um entusiasta da AAP-VR e principal incentivador para que levássemos o atendimento médico a sua cidade. Profissional competente, grande prefeito e ser humano exemplar, Dr. Toninho é exemplo de vida e solidariedade humana para todos nós.

Ubirajara Vaz – Presidente da AAP-VR

PREFEITO NETO

O prefeito Antônio Francisco Neto, também em redes sociais lamentou a morte de seu amigo pessoal “Perdemos uma grande pessoa, que é e continuará sendo referência para todos nós. Uma pessoa honesta, séria, que deixa um grande legado. Estamos de luto e ele fará muita falta, com toda certeza”, disse Neto. Até o momento desta publicação, não havia sido informado o local e horário do sepultamento de Toninho.