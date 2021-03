Polícia Militar aprende suspeitos com drogas no Jardim Ponte Alta

Equipe de busca juntamente com GAT I realizaram um trabalho de vigilância, após saber que elementos estariam realizando tráfico de Drogas e ostentando arma de fogo e abordando veículos que adentravam no bairro Jardim Ponte Alta, em Volta Redonda.

No local foi observado um suspeito que estaria pegando no local pegando drogas com outro, que atualmente é gerente do bairro. O suspeito disse ganhar 300 por plantão. Com o outro suspeito os agentes encontraram o restante do material.

Segundo a Polícia Militar, com eles foram apreendidos 36 pinos de cocaína, 27 trouxinhas de maconha, um simulado de pistola, dois celulares, dois cordões, duas pulseiras douradas e R$ 100. O sus peito foi liberado e vai responder em liberdade.