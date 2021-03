Prefeitura de Barra Mansa realiza reunião para acompanhamento de projetos e obras em andamento

As obras beneficiarão os bairros Colônia Santo Antônio, Getúlio Vargas, Siderlândia, Verbo Divino, Ano Bom e o distrito de Floriano

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), realizou na tarde desta quinta-feira (11) uma reunião para o acompanhamento das obras em execução e que terão início no próximo semestre.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, falou sobre as questões abordadas na reunião. “Esse encontro é de extrema importância para o município e tem como objetivo a prestação e acompanhamento dos convênios já firmados e em análise com a Caixa Econômica Federal, que é responsável pela análise dos projetos e desembolso dos valores”.

As obras que iniciarão são as quadras esportivas no Aymoré, Getúlio Vargas e Vila dos Remédios, em Floriano, o ginásio do Colônia Santo Antônio, a revitalização da praça no Verbo Divino e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Ano bom. O campo de grama sintética no Siderlândia já está em execução, com previsão de entrega para o próximo semestre. Fotos: Chico de Assis